Atalanta, Marino: “Scudetto? Ha ragione Allegri, noi giochiamo per l’Europa”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria: “Scudetto? Sposo la linea di Allegri, noi giochiamo per il treno dell’Europa. Sarebbe bello...

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Sampdoria: "Scudetto? Sposo la linea di Allegri, noi giochiamo per il treno dell'Europa. Sarebbe bello rimanere in lotta per la Champions, ci sono tante squadre di livello che possono dire la loro: ce la giocheremo fino alla fine, il campionato è molto lungo".