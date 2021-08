Atalanta, Musso: “Ho sempre sognato la Champions: ero ansioso di venire qui”

Le parole del nuovo portiere della Dea: "Per me è un’occasione importante per mettere tutto quello che ho. Mi piace prepararmi al massimo"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dell'Atalanta, Juan Musso, nuovo portiere del club bergamasco, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi e al suo nuovo club: "E’ stato un mese intenso ed è stata veramente una gioia aver vinto la Coppa America. Poi ho fatto un po’ di vacanza dopo una stagione impegnativa, ma ero comunque molto ansioso di venire qui, vedere il centro sportivo e lo stadio di cui avevano parlato bene. Sono uscito a camminare per la città, Bergamo è bella da quel poco che ho visto.

Sicuramente mi troverò bene. Sarà un’annata ancora impegnativa con tante partite importanti e ravvicinate che l’Atalanta disputerà. Dal campionato alla Champions League, competizione che ho sempre sognato di giocare. Per me è un’occasione importante per mettere tutto quello che ho. Mi piace prepararmi al massimo per fare quello che devo, ma il numero di porte inviolate dipende molto dal lavoro di tutta la squadra. Spero di aiutare a subire meno gol possibile".