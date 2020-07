Atalanta, problemi muscolari per Palomino: out contro l’Inter, Gasperini non rischia

Niente sfida con l’Inter per José Palomino: il difensore argentino dell’Atalanta è alle prese con fastidi muscolari all’adduttore sinistro, e con ogni probabilità Gian Piero Gasperini eviterà di rischiarlo per averlo a disposizione in Champions League. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

“Palomino stop. A Parma l’argentino ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro, che in tempi di gare molto ravvicinate, lascia spazio a poche speranze di un rientro fulmineo. Ieri Palomino è stato sottoposto alle terapie del caso e oggi sarà rivalutato per capire se c’è un miglioramento e se saranno necessari ulteriori approfondimenti. Quasi impossibile comunque la sua presenza contro l’Inter sabato, anche per evitare rischi in chiave Champions“.