Atalanta, Percassi: “Inter la più forte e completa. Speriamo di fare bella figura”

Le parole del dirigente bergamasco a pochi giorni dalla sfida di campionato in programma al Gewiss Stadium

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di TuttoSport ha parlato del cammino dei suo club e della sfida con l'Inter in programma sabato prossimo. Questo uno stralcio dell'intervista: «Un sogno per l'Atalanta? Ne ho tanti. Quando parlo con papà Antonio è come se lo facessi con tutti i tifosi. Sento grande responsabilità, speriamo di continuare a fare bene. È una società che rappresenta la città, il legame con la nostra terra viene prima di tutto. Ed è qualcosa di emozionante. Che ti prende il cuore».