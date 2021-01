Gol e spettacolo: Atalanta, poker al Benevento con Ilicic assoluto protagonista

Una grandissima prestazione, quattro gol e spettacolo. L’Atalanta offre un’ottima risposta e vince 4-1 in casa del Benevento di Pippo Inzaghi. Partita praticamente senza storia in favore dei nerazzurri, che vanno in vantaggio con Ilicic, assoluto protagonista della serata, dopo un’azione personale dello sloveno.

A inizio ripresa, il Benevento trova il pareggio con una spaccata di Sau. Col passare dei minuti, però, i bergamaschi riprendono il comando della gara: prima Toloi, poi Zapata (su assist di Ilicic) e infine Muriel sigillano il risultato. Con questa vittoria, la squadra di Gasperini vola temporaneamente al quarto posto con 31 punti.