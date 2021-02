Champions League, l’Atalanta in 10 cede nel finale al Real. Il City vince in casa del ‘Gladbach

L'Atalanta di Gasperini rimane in 10 uomini dall'inizio della sfida e prende gol nei minuti finali della gara, vittoria per Guardiola in Germania

Andrea Della Sala

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta di Gasperini rimane in 10 dopo pochi minuti per l'espulsione di Freuler resiste fino agli ultimi minuti, ma nel finale è Mendy a trovare il gol. Nell'altra sfida di questa sera il City di Guardiola vince 2-0 sul campo del Borussia Moenchengladbach.