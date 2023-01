Atalanta in campo per preparare la partita contro l’Inter: il report dell’allenamento

"Archiviato il successo in campionato sulla Sampdoria al Gewiss Stadium, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma martedì sera allo stadio Meazza contro l’Inter. La squadra si è allenata divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri: scarico per chi ha giocato, lavoro sul campo per gli altri. Domani, lunedì 30 gennaio, la preparazione proseguirà al pomeriggio con un allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia".