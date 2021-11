Percassi: “Gasperini ha rinnovato oggi: contratto fino al 2024 con opzione”

Così Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia del futuro di Gasperini

Così Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia: “Oggi abbiamo formalizzato un prolungamento del contratto con Gasperini, fino al 2024 con opzione fino al 2025, è al centro del nostro progetto lui. Abbiamo formalizzato qualcosa che era già condiviso la scorsa estate, a testimonianza di quanto il mister crede nel progetto e viceversa. Gasperini a vita sì, il papà ci tiene sempre a ribadirlo, il progetto è fatto di alti e bassi, bisogna lavorare e rispettiamo la storia. Il mister anche stasera ha messo in campo Scalvini e Piccoli, due ragazzi del nostro settore giovanile. Il progetto nasce anche da qui. Boga? L'Atalanta cerca di fare qualcosa di utile per rinforzarsi. Tanti giocatori sarebbero utili, è un giocatore molto importante di una società molto amica. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, se poi ci saranno opportunità le sfrutteremo".