Roma e Atalanta passano il turno e volano ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi perdono 1-0 sul campo del Brighton (gol di Welbeck al 37') ma, in virtù del netto successo per 4-0 all'Olimpico una settimana fa, approdano ai quarti.

L'Atalanta, invece, partiva dall'1-1 dell'andata a Lisbona. Lo Sporting passa in vantaggio al 33' con Goncalves ma in avvio di ripresa gli orobici prima pareggiano con Lookman (al 46') e poi trovano la rete della vittoria-qualificazione di Scamacca al 59'. Passa il turno anche il Liverpool che asfalta lo Sparta Praga anche al ritorno: 6-1 il risultato ad Anfield dopo il 5-1 per i Reds all'andata in Repubblica Ceca. Grande rimonta del Leverkusen che, sotto 2-0, rimonta e batte il Qarabag 3-2 grazie alla doppietta di Schick al 93' e al 97'.