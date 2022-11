Atalanta, tegola Muriel: lesione all’adduttore. Probabilmente salta l’Inter

Il colombiano non è disponibile in vista del Napoli e salterà molto probabilmente anche le gare contro Lecce e Inter

Luis Muriel non è disponibile in vista del Napoli e salterà molto probabilmente anche le ultime due giornate di campionato contro Lecce e Inter, previste prima della pausa per i Mondiali in Qatar. L'attaccante colombiano dell'Atalanta ha accusato problemi nell'allenamento pomeridiano di ieri.