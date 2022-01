UFFICIALE – Atalanta, tre tesserati del gruppo squadra positivi al Covid-19

Tre nuovi casi di positività al Covid-19 per l'Atalanta. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro sul proprio sito ufficiale

Tre nuovi casi di positività al Covid-19 per l'Atalanta. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro sul proprio sito ufficiale verso la sfida di domani con l'Udinese: "Atalanta B.C. comunica che tre tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".