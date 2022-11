Lecce-Atalanta, ampio turnover per Gasperini: squadra rivoluzionata in vista dell’Inter

Il tecnico nerazzurro è proiettato alla gara di domenica contro l'Inter e a Lecce manda in panchina ben 7 titolari

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'Inter è attesa da due gare da non sbagliare. Quella di questa sera contro il Bologna e domenica contro l'Atalanta. Quella di Bergamo è storicamente una trasferta ostica per i nerazzurri e lo sarà a maggior ragione domenica.

Il motivo? L'ampio turnover operato da Gasperini per la gara di oggi contro il Lecce. Per il tecnico turnover quasi totale, in panchina rimangono ben 7 titolari: Demiral, Maehle, Hateboer, Lookman, Toloi, Musso e Koopmeiners.