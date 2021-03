Atalanta, Zapata: “Inter bella squadra, Lukaku e Lautaro in forma ma noi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Duvan Zapata ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Atalanta

"C'è questa partita e poi la Champions, sul campionato andiamo partita dopo partita, ogni partita è fondamentale per la nostra classifica e l'affrontiamo con l'importanza che ha. Quella di oggi è importante, dobbiamo essere pronti e cercare di vincere. Come si tenta di battere questa Inter? Bella squadra, lo sta dimostrando, ha valori forti soprattutto davanti, dobbiamo essere attenti nella fase difensiva, gestire la partita e cercare di fare gol per cercare di vincere la partita. Lukaku e Lautaro? Una coppia che sta in forma, anche Sanchez sta facendo bene, un attacco che ha dei valori alti ma anche noi ce li abbiamo e sarà una bella partita da giocare".