Verso Atalanta-Inter, Gasperini conta di ritrovare Zappacosta e Scalvini

Dopo aver battuto l'Empoli al Castellani, l’Atalanta pensa alla gara contro l’Inter in programma sabato 4 novembre al Gewiss Stadium (alle 18). Come riporta L'Eco di Bergamo, Gian Piero Gasperini conta di ritrovare Zappacosta e Scalvini .

"Il primo ha saltato la trasferta in Toscana per un attacco influenzale alla vigilia della gara, mentre il centrale a Empoli è uscito all’intervallo per il mal di schiena, sostituito da Toloi. Entrambi però dovrebbero essere disponibili per la gara contro la capolista, anche se lo staff nerazzurro potrà fare il punto della situazione soltanto mercoledì 1 novembre, alla ripresa degli allenamenti a Zingonia dopo il giorno di riposo concesso per martedì 31. Restano ai box i lungodegenti Touré e Palomino".