Nel pezzo di Athletic ci si interroga su un dato. "Giudichiamo i centrocampisti più in base alla loro capacità di recuperare palloni che alla loro abilità nel giocare la palla?". Scrivono a proposito del Psg: "Vitinha è il vero genio. Parte da fondo campo ed è incredibilmente a suo agio nel ricevere la palla sotto pressione. Ma è anche insolitamente positivo nel posizionamento, spuntando spesso in posizioni avanzate grazie alle rotazioni del PSG a centrocampo. A volte, a causa della fluidità e dell'intesa in fase di possesso palla, non si capisce bene quale dei tre centrocampisti abbia quale ruolo. Questo dato è sicuramente più degno di attenzione rispetto a quello relativo al pressing".

Ma l'Inter, a livello tecnico, non è da meno con Hakan Calhanoglu, Henrik Mkhitaryan e Nicolò Barella. "Anche l'Inter, ovviamente, pressa bene. Lo fa in modi diversi a seconda delle partite, a volte marcando a uomo, a volte in modo metodico, tendendo trappole e poi balzando in avanti come un unico blocco. Ma l'aspetto più insolito del loro gioco è quello che succede durante il possesso palla, in particolare il modo con il quale spostano improvvisamente più difensori centrali in avanti, formando temporaneamente una linea difensiva con due centrocampisti arretrati. Si distinguono anche per aver quasi abbandonato il concetto di dribbling, concentrandosi sui passaggi e sui movimenti per superare gli avversari", spiega il pezzo di Athletic, che si chiude con un augurio. "Tutto questo può essere emozionante, ma se il pressing stesso è considerato l'aspetto più impressionante dei campioni d'Europa, qualcosa è andato storto. La battaglia a centrocampo di sabato sarà influenzata dal pressing. Ma speriamo che, chiunque vinca, sia quello con più qualità tecnica".