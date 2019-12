Atletico Madrid, c’è l’accordo con Cavani. Assist all’Inter in chiave Icardi al PSG?

Il mercato è sempre aperto e ogni club cerca il. meglio. per rinforzarsi in vista del futuro. Edinson Cavani andrà in scadenza il prossimo giugno e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, una squadra lo ha messo nel mirino e si è mossa in anticipo per accaparrarselo: “Su di lui c’è, con forza e decisione, l’Atletico Madrid che ha già un’intesa con il ragazzo e sta lavorando per portarlo a Madrid subito, a gennaio. Manca però qualche passaggio da completare.

Innanzitutto l’Atletico deve prima ‘vendere’, sia per una questione ’numerica’ di calciatori presenti in rosa sia per un fattore ‘economico’ legato al tetto salariale imposto a ciascuna squadra da parte della Liga. Inoltre non c’è ancora un accordo totale tra Atletico e PSG per far si che Edi possa cambiare maglia – non gratis anche se c’è la possibilità che si arrivi ad un’intesa ‘a zero’ considerato il suo contratto in scadenza – già a gennaio. Ma Cavani ha fatto la sua scelta e si chiama solo Atletico Madrid, è pronto un triennale: il ‘Cholo’ Simeone lo corteggia da anni e lo considera l’attaccante giusto per poter aumentare considerevolmente il livello di ‘gol’ della sua squadra”. Questo affare può essere dunque un assist all’Inter in chiave Icardi, che a fine stagione rimarrebbe l’unico attaccante in quel di Parigi: e chissà che il riscatto non possa diventare più facile.