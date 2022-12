Atletico cede Cunha in prestito, lo seguirà Joao Felix: la probabile destinazione

E' ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus Cunha. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ma ha poco impressionato Diego Simeone anche perchè dopo le sette reti della scorsa stagione, nell'attuale non ha mai segnato in 17 presenze.