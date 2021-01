La prima pagina de La Gazzetta dello Sport racconta innanzitutto la vittoria della Juventus in Supercoppa contro il Napoli. Poi si parla anche delle due milanesi. “Attacchi al potere. Mandzu in panchina. Lautaro al rinnovo. Dentro le macchine da gol di Inter e Milan. Oggi sbarca Tomori: il terzo rinforzo di gennaio per i rossoneri”.