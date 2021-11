GdS – Inter, l’attacco entusiasma Inzaghi. L’unico che non sorride è Lautaro

In questo inizio di stagione, l'attacco ha dato risposte importantissime a Simone Inzaghi e ai tifosi dell'Inter

In questo inizio di stagione, l'attacco ha dato risposte importantissime a Simone Inzaghi e ai tifosi dell'Inter . In Europa, più dei nerazzurri segna solo il Bayern Monaco. Segno di un reparto offensivo che gira a meraviglia. Peccato solo per il periodo storto di Lautaro Martinez, a secco dal 2 ottobre e ieri sfortunato con il palo colpito nel primo tempo:

"Il reparto che al momento lascia forse più tranquillo Inzaghi è quello avanzato. Chiunque giochi là davanti, le occasioni e i gol fioccano copiosi. Contro lo Sheriff sono rimasti a secco Dzeko e Lautaro, i due capocannonieri stagionali, ma ha ritrovato il gol quel Sanchez che fino a un mese fa sembrava un corpo estraneo. Il cileno non segnava in Europa addirittura dal febbraio 2017 e adesso pare finalmente aver ingranato dopo la travagliata preparazione estiva e i mal di pancia di inizio stagione. Correa aveva già mostrato il petto nel fine settimana con una preziosa doppietta all’Udinese. Peccato solo per il Toro, che non gonfia la rete dal 2 ottobre contro il Sassuolo, mentre il digiuno su azione dura dal 25 settembre (contro l’Atalanta)".