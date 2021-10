Attacco Inter, reparto al top: il plus può regalarlo Correa. Dopo la sosta…

In questa prima parte di stagione Dzeko non ha fatto rimpiangere Lukaku. Adesso Inzaghi aspetta il decollo di Correa

La partenza di Romelu Lukaku, riferimento offensivo delle ultime due stagioni, poteva creare un grosso buco nell'attacco dell'Inter. Un buco fin qui coperto alla grande dalla coppia Dzeko-Lautaro, 11 gol in sette partite. "E in generale la sensazione di una squadra che è sempre in grado di costruire situazioni pericolose per gli avversari: le due partite di Champions con Real e Shakhtar, chiuse con zero gol, sono state una collezione in serie di chance fallite. Ergo: l’Inter sa come arrivare con relativa facilità dalle parti del portiere avversario", sottolinea la Gazzetta dello Sport.