Inter, cessione in vista: la pista è tutta nuova. Serve l’ok di Conte: “Marotta non vuole…”

Spunta una pista nuova per il futuro di Matteo Politano, il grande indiziato a lasciare l’Inter nel prossimo mercato di gennaio (probabilmente per fare posto a Olivier Giroud). Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, a farsi avanti per l’attaccante nerazzurro sarebbe stata la Roma. Serve il via libera di Conte, secondo la testata, che riporta anche l’intenzione di Marotta di non cedere il giocatore in prestito:

“La Roma ha messo gli occhi su Matteo Politano. E’ stato Fonseca a segnalarlo a Petrachi, come possibile alternativa a Zaniolo da ala destra. Sarebbe felicissimo di tornare nella squadra della sua città, dove ha giocato fino alla Primavera prima di cominciare un lungo giro tra le province italiane. Naturalmente perché l’idea diventi concreta occorre che Conte dia il via libera alla cessione e che nel contempo Petrachi trovi una soluzione analoga per Cengiz Ünder, un talento che si è smarrito tra gli infortuni. Marotta peraltro non sembra intenzionato a cedere Politano in prestito, come ha già fatto sapere il Napoli. Quindi l’operazione potrebbe decollare solo a titolo definitivo, magari attraverso uno scambio: nelle scorse settimane si era parlato di Florenzi ma in questo momento la sua posizione sembra più solida a Trigoria“.

(Fonte: Corriere dello Sport)