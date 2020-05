Attacco di Renzi a Spadafora: “Come si permette? Non è il padrone del calcio. Venga in…”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport, aveva sorpreso ieri con un post su Facebook che rimandava ancora una volta la ripresa del calcio: “Gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio”. Toni un po’ troppo secchi e sbrigativi, che gli addetti ai lavori non hanno gradito.

Ad attaccare Spadafora anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dal suo profilo Facebook: “Campionato di calcio. Non è la priorità, certo. Ma è una scelta importante. Dice il Ministro dello sport che ‘non se ne parla proprio’. E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? in democrazia si parla di tutto. E si parla soprattutto delle scelte che riguardano tanti cittadini. Il ministro venga in Parlamento, non può decidere da solo: siamo una democrazia”. A l’Aria che tira su La7 Renzi ha rimarcato il concetto: “Il calcio non è un giochetto per addetti ai lavori, ci sono interessi enormi che si muovono dietro questa vicenda” e quindi “Spadafora come si permette di dire che non se ne parla? Può dire la sua opinione, non è il padrone del calcio!”.