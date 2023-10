Attentato a Bruxelles: morte due persone. Sospesa partita Belgio-Svezia

Un attentato a colpi di kalashnikov in pieno centro a Bruxelles nella serata di lunedì 16 ottobre. Secondo quanto riportano i media locali, sono morte due persone di nazionalità svedese che indossavano la maglia della Svezia. In città si disputa Belgio-Svezia per le qualificazioni a Euro 2024. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza.