Inter-Lugano, grande attesa per Hakimi e Kolarov. Chance per Nainggolan e Perisic

Alle 17 di oggi alla Pinetina, l’Inter torna in campo per la prima amichevole stagionale contro il Lugano. Ovviamente c’è grande attesa per il debutto dei due nuovi arrivati, Hakimi e Kolarov, ma anche per Nainggolan e Perisic, che si giocheranno chance importanti. Scrive Tuttosport:

“Primi minuti nerazzurri per Achraf Hakimi. L’esterno destro giocherà la sua prima partita con la maglia dell’Inter. Sarà seguita anche la prestazione di Aleksandar Kolarov, l’altro nuovo innesto. Dovrebbero essere tenuti a riposo i calciatori nerazzurri con la valigia in mano, come Andrea Ranocchia e Diego Godin. Radja Nainggolan e Ivan Perisic potrebbero approfittare dell’amichevole per cercare di convincere Conte a confermarli. L’unico indisponibile è Vecino“.

(Fonte: Tuttosport)