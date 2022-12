CdS – Inter, l’attesa è tutta per Lukaku: contro il Napoli sarà fondamentale

L'Inter torna da Siviglia con un pareggio per 1-1 nell'amichevole giocata contro il Betis: tra i nerazzurri mancava ancora una volta Romelu Lukaku, rimasto a Milano per proseguire nel suo programma personalizzato. Il suo recupero, come scrive il Corriere dello Sport, sarà fondamentale in vista della ripresa del campionato: "L'attesa, però, e non potrebbe essere altrimenti, è tutta per Lukaku (e per il rientro dal Qatar), rimasto a Milano ad allenarsi. La sua presenza con il Napoli sarà fondamentale e Big Roma dovrà sfruttare le prossime amichevoli con Reggina e Sassuolo per trovare il ritmo partita".