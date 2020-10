Champions-League, le attività della vigilia di Shakhtar-Inter: Conte parla alle 18.30

MILANO – In vista di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda gara del gruppo B di Champions League, in programma il prossimo 27 ottobre con calcio di inizio alle ore 18.55, ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre in programma per la giornata di lunedì 26 ottobre 2020:

Ore 10.30 (local time) – Official Training FC Internazionale Milano (15 minuti aperti ai media), Centro Sportivo Suning

Ore 10.30 (local time; 9.30 ITA) – Official Training FC Shakhtar Donetsk (15 minuti aperti ai media), Sviatoshyn Olympic centre, Kiev

Ore 18.30 (local time; 17.30 ITA) – Conferenza stampa FC Shakhtar Donetsk, NSK Olimpiyskyi stadium

Ore 19.30 (local time; 18.30 ITA) – Conferenza stampa FC Internazionale Milano e walk around sul campo, NSK Olimpiyskyi stadium

(Inter.it)