Inter, attivo non sufficiente: cessione top entro il 30 giugno. Marotta e Zhang non smentiscono

"Come noto, l’Inter aveva cominciato il mercato estivo con l’obiettivo di ottenere un attivo di almeno 60 milioni. Attraverso le cessioni di Pinamonti e Casadei è stato raggiunto un margine importante, ma non ancora sufficiente. La scadenza, a questo punto, è la fine dell’esercizio in corso. E quindi? Le dichiarazioni di Zhang e Marotta fanno intendere, o almeno non smentiscono, che l’Inter dovrà andare incontro ad una cessione significativa entro il 30 giugno. Del resto, la diminuzione del rosso, da -246 a 140 milioni, e il record dei ricavi, che ha toccato quota 439,6, sono anche dovuti alle cessioni ultra remunerative di Lukaku (113 milioni) e Hakimi (66,5)".