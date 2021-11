Aubameyang: “Conte al Tottenham? Sinceramente non mi interessa niente”

Il calciatore dell'Arsenal indifferente all'arrivo nella squadra rivale dell'Arsenal dell'ex tecnico nerazzurro

Il giocatore dell'Arsenal quasi ha sorvolato sull'arrivo dell'ex tecnico dell'Inter a Londra: «Non mi interessa! Sarò onesto, non mi interessa davvero. Non è un mio problema, davvero. Nessun problema, stiamo pensando solo a noi stessi, di sicuro, al 100%. Preferirei ritirarmi piuttosto che giocare nel Tottenham. Anche perché più di qualche anno fa ero vicino a firmare per gli Spurs, alla fine non è successo».

«Ero al Saint-Etienne se non sbaglio, o agli inizi, quando giocavo nel Dortmund, non ricordo bene. Ho visitato il centro di allenamento del Tottenham e sono stato anche a White Hart Lane. Il giorno dopo non hanno più risposto, non hanno mai richiamato, quindi ho pensato 'Ok, non preoccuparti'», ha concluso.