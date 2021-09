Audero: “Inter punterà ancora allo scudetto. Mai avuto dubbi perché…”

Le parole del portiere della Samp: "«Sarà una gara tosta, dovremo essere cinici, lucidi, concedendo il meno possibile ai campioni d’Italia"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Emil Audero , portiere della Sampdoria, ha parlato così in vista della sfida di domenica contro l'Inter: «Sarà una gara tosta, dovremo essere cinici, lucidi, concedendo il meno possibile ai campioni d’Italia, magari giocando una gara un po’ sporca. E poi domenica all’ora di pranzo farà caldo...».

«Senza Lukaku e Hakimi, direi io. Sì, mai avuto dubbi al riguardo: sappiamo tutti quanto pesassero loro due in squadra, ma la qualità della rosa restava elevata. E poi era già arrivato Calhanoglu... Non solo: Simone Inzaghi è molto bravo, la sua Lazio aveva dimostrato di poter essere a tratti devastante. E poi hanno ereditato la mentalità di Conte: secondo me andranno alla ricerca dello scudetto anche quest’anno».