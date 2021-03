Inter, auguri di buon compleanno a Veron: “Classe, eleganza, passione, magie”

L'ex centrocampista argentino, due stagioni e 74 presenze in nerazzurro tra il 2004 e il 2006, compie oggi 46 anni

Due stagioni in nerazzurro tra il 2004 e il 2006, caratterizzate da 74 presenze, 4 reti e giocate di talento con le quali ha contribuito in maniera determinante alla conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana – con il gol segnato ai supplementari della sfida in casa della Juventus. Juan Sebastian Veron ha regalato momenti di classe ed eleganza, passione, magie: la sua è una storia legata in modo inossidabile al pallone.