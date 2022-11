inter, tanti auguri a Lele Oriali: “Dal Settore Giovanile alla Prima Squadra”

Oggi Lele Oriali, nato a Como il 25 novembre 1952, compie 70 anni. Campione del Mondo con l'Italia 1982, ha vestito la maglia nerazzurra già dal Settore Giovanile, prima di diventare un punto di riferimento della Prima Squadra con cui è sceso in campo per 392 volte dal 1970 al 1983. Tecnica, sacrificio e senso del gol: sono 43 le reti realizzate in 13 anni all’Inter, arricchiti dalla conquista di 2 Scudetti e 2 Coppa Italia prima del suo ritorno in nerazzurro nelle vesti di dirigente. Nel giorno del suo 70esimo compleanno, gli auguri del Club e dei tifosi.