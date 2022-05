Inter, tanti auguri a Ventola: gli esordi con gol e la partita indimenticabile

L'ex attaccante compie oggi 44 anni: in carriera ha collezionato 21 gol in 64 presenze con la maglia nerazzurra

"Si nasce con qualcosa. A casa mia erano tutti laureati – e mi sono laureato anche io, con i miei ritmi – ma quando mio fratello mi ha portato per la prima volta al campetto mi sono innamorato subito del pallone".

"Debutto contro lo Skonto Riga, a Pisa: gol. In campionato andiamo a Cagliari e siamo sotto 2-0: io e Pirlo entriamo al posto di Baggio e Djorkaeff. Faccio una doppietta indimenticabile, anche con un gol in girata al volo: la partita che davvero non scorderò mai. 2-2".