L’augurio di Pardo a Eriksen: “Che tu possa tornare a giocare come tutti speriamo”

Il centrocampista nerazzurro è tornato a Milano per sottoporsi ai test medici e salutare la squadra. Tanto affetto lo sta circondando in questo momento per lui delicato.

Redazione1908

Christian Eriksen è tornato a Milano per riabbracciare la squadra e sottoporsi ai test medici. Tra coloro che pensano al centrocampista danese con affetto c'è anche il giornalista sportivo, Pierluigi Pardo. Ecco il suo augurio: "Che tu possa tornare a giocare (come tutti speriamo) oppure no, quello che conta davvero è che tu stia bene. In bocca al lupo, Eriksen".