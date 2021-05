Festa Scudetto Inter, virologi: “Si rischia aumento dei contagi tra due settimane”

I tifosi nerazzurri hanno sollevato tante polemiche dopo i festeggiamenti per le strade di Milano in piena pandemia

Dopo la festa scudetto dei tifosi dell'Inter sono sorte una marea di polemiche sull'ordine pubblico e sugli assembramenti di Piazza Duomo e non solo. Si sono sollevati sui social i malumori di tanta gente che la pandemia ha messo in difficoltà per le proprie attività lavorative o anche solo perché in molti sono stati costretti a restare chiusi in casa. L'allarme dei virologi è scattato e ora si teme per la ricrescita dei contagi. Tanto che il virologo Pregliasco ha avvisato: «Il risultato di quanto accaduto a Milano per la festa dell'Inter si vedrà tra 14 giorni e temo un incremento dei casi». Secondo Pregliasco "non si rischia una nuova ondata, ma una risalita dei contagi sì". Il coordinatore del CTS, Locatelli ha sottolineato: «La gioia la si può comprendere, ma 121mila morti devono averci insegnato qualcosa. Queste situazioni vanno evitate». Il Prefetto a chi ha parlato di mancata chiusura di Piazza Duomo ha risposto che per la sicurezza chiudere il centro della città sarebbe stato più rischioso.