Auriemma: “C’è la sensazione che il calcio non riprenda. Sento giocatori e allenatori e…”

Intervenuto in diretta Instagram da Pierluigi Pardo, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato così della possibilità che il calcio non possa riprendere:

“Stamattina Speranza è stato chiaro e anche stasera ha parlato Spadafora. Sento giocatori e allenatori, c’è la sensazione che non si ricomincerà. Si riprenderà a settembre, almeno questa è la sensazione. Secondo me il virus ha fatto paura ai campani, 0 contagi è un grande risultato. De Luca ha fatto una parte importante, non condivido alcune uscite pubbliche ma conta il risultato”.