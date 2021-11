Auriemma: “Inter organico più forte ma Napoli resta primo. Insigne…”

Il giornalista di fede azzurra a Tiki Taka ha detto la sua sul giocatore che piace anche ai nerazzurri e sulla partita di domenica sera

Raffaele Auriemma, a Tiki Taka, ha parlato del caso Insigne. «Credo che del contratto di Lorenzo ne parlino i giornalisti. Lui non ne parla. Il Napoli gli ha offerto la metà che lui chiede quindi per il momento è tutto fermo. Ma non credo che le prestazioni ne stiano risentendo. Se ieri c'è stata un'azione degna di nota è stata quella dell'assist di Insigne per Osimhen. Il Napoli è sempre primo in classifica e ha quattro punti in più. Si è permesso il lusso di perdere. Se fa questa media a fine stagione fa più di novanta punti».