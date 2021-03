Auriemma: “Quello dell’Inter è non gioco. Che si vincano così gli scudetti è…”

A Tiki Taka, Raffaele Auriemma ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, criticando il gioco della squadra di Conte

"Fare l'elogio delle squadre che non giocano non lo accetto. Il non gioco, è non gioco. Il gioco è un'altra cosa, che si vincano gli scudetti così è un dato di fatto ma non è valore. Solo una volta negli ultimi anni c'è stata una squadra che ha rischiato di vincere in Italia col bel gioco, il Napoli di Sarri".