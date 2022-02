Auriemma: “Napoli? Contro Venezia e Inter ci dirà se lotterà per lo scudetto”

Due impegni per provare a tornare nella lotta al tricolore per gli azzurri ancora lontani dalla squadra di Inzaghi

Raffaele Auriemma, giornalista vicino al Napoli di Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Teleclubitalia. Queste le sue considerazioni: “Domenica sarà una battaglia per il Napoli. Il Venezia vuole fare cose importanti, lo ha dimostrato soprattutto con le grandi come nel match contro l’Inter. Le prossime due giornate diranno se il Napoli lotterà per lo scudetto".