Auriemma: “Il Napoli farà la partita a Milano con l’Inter. Mi fido di Spalletti”

Le considerazioni del giornalista che segue con attenzione le vicende del club azzurro prossimo avversario dell'Inter

Raffaele Auriemma, giornalista vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. Queste le sue considerazioni sulla gara con l'Inter di domenica pomeriggio: “Mai come quest'anno bisogna puntare soprattutto sul campionato. Mi fido molto di Spalletti e credo che a Milano con l'Inter la partita la farà il Napoli. Credo che per lo scudetto i giochi siano ormai fatti al 50%, ma ovviamente sarà importante come uscirà il Napoli da questo ciclo di partite. Al Meazza arbitrerà Valeri che non è male, ma qualche pecca ce l'ha anche lui. Ricordo un quarto di finale in cui erano di fronte Juventus e Napoli in cui qualche decisione non fu proprio condivisibile, ma tendenzialmente è un arbitro di garanzia avendo arbitrato, prima della gara di domenica, Juventus e Milan. Con la speranza che il Var faccia il suo dovere".