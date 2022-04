Auriemma: “La Juve ha perso 12 vs 11? Rabiot lo dica anche quando vince così”

Le parole del giornalista: "Rabiot? La coerenza impone che se perdi 11 contro 12, devi dire quando vinci 12 contro 11"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato così le dichiarazioni di Rabiot dopo Juventus-Inter: "Sarebbe stato molto bello se Rabiot, che domenica doveva essere espulso, in Juve-Inter dell'anno scorso fosse andato ugualmente davanti alle telecamere per dire che quella volta avevano vinto 12 contro 11. La coerenza impone che se perdi 11 contro 12, devi dire quando vinci 12 contro 11. Sarebbe un discorso che sarebbe accettato da tutti. Oggi lo scudetto lo può perdere soltanto il Milan: se il Milan e l'Inter dovessero commettere altri errori, il Napoli potrebbe rientrare in gioco. Ma solo se gli arbitri manterranno un'uniformità".