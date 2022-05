Auriemma svela: “DeLa credeva nello scudetto, è deluso. E vi dico che…”

Le parole del giornalista: "Aurelio De Laurentiis credeva nello scudetto ed è deluso per l'obiettivo sfumato"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato così della situazione attuale al Napoli: "Qualcosa non ha funzionato, e non solo nella gestione: vale anche per la condizione fisica della squadra. Aurelio De Laurentiis credeva nello scudetto ed è deluso per l'obiettivo sfumato: la verità è che aveva preso Luciano Spalletti proprio per vincere il titolo, perché convinto di avere tra le mani il Napoli migliore in termini di competitività: una squadra che, nelle idee del patron, se allenata in modo giusto da tecnico esperto, avrebbe potuto coronare il suo sogno.

Purtroppo, però, se vinci le gare di tappa e non riesci a fare le volate spalla a spalla con gli avversari davanti al traguardo, bisogna capire per quale motivo non ce la fai. Posso dirvi che qualcosa non ha funzionato, nel Napoli, dove c'è stato qualche punto di vista diverso nello staff.... Non si sono più ritrovati, il mister ed alcuni esponenti dei suoi collaboratori. Lo staff tecnico e Spalletti, insomma, non erano sulla stessa linea e, alla fine Spalletti, ha fatto valere la sua autocrazia, perché è lui il responsabile.

In parole povere, non si sono trovati e si è fatto come voleva lui. De Laurentiis non è contento. A dispetto di quanti dicono che non voglia vincere lo scudetto, il presidente los stava pregustando: si era ingolosito prima lui, ma non lo dice. Questo Napoli poteva battere tutti. Milan e Inter si sono calati nella dimensione del tricolore perché sanno che, nell'ultimo rettilineo, devi andare in apnea senza inciampi: cosa che il Napoli ad aprile non ha fatto", ha concluso.