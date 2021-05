Inter, i big? Ausilio: “Faremo in modo che restino. Discorso tutto da affrontare”

Il direttore sportivo ha parlato delle questioni economiche del club e della qualità della rosa da confermare

A Skysport a Piero Ausilio hanno proprio chiesto questo. La domanda era basata sui loro stipendi. I mancati ricavi porteranno a tagli degli stipendi quindi a sacrificare i big nerazzurri? Il ds nerazzurro ha assicurato che per il momento non si è parlato di progetti futuri e mercato. Ma ha sottolineato: «Capisco cosa mi state chiedendo. È davvero prematuro, sono discorsi non affrontati. Vogliamo fare le cose bene ma non è detto che venderemo un certo numero di calciatori. Va affrontata tutta la situazione a 360 gradi. Quando parlo di ricavi parlo anche di ricavi commerciali, dei diritti tv: ci sono anche quelli non solo l'abbattimento dei salari. Serve un'analisi generali con tutte le aree della società. Poi ognuno avrà dei compiti da portare avanti», ha detto.

«I tifosi vogliono sapere se i big restano? Io faccio il ds. Vincere ci piace e vorremmo continuare a farlo. So quali sono i giocatori più importanti e fondamentali e cercheremo di fare in modo che i migliori restino per far coincidere la qualità tecnica e le esigenze economiche del club. In questo momento cerchiamo di godercela. La mia sofferenza parte da più tempo e per 15 giorni non voglio pensare più a niente. Una soddisfazione che mi voglio togliere. Ieri sono andato a vedere una gara di Serie B. Ho approfittato della gentilezza di Galliani. Mi sono andato a vedere il Monza e mi godrò le prossime quattro dell'Inter. Poi cominceremo a parlare di mercato e di tutto quanto volete».