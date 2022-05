Austini: “Dybala? Dalla Roma solo smentite. Alla fine credo andrà all’Inter”

Le parole del giornalista: "Continuano soltanto a esserci solo smentite su Dybala alla Roma. Poi ci sono state anche delle parole di Marotta"

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Continuano soltanto a esserci solo smentite su Dybala alla Roma. Poi ci sono state anche delle parole di Marotta ieri. Da quello che so, la Roma non ha mai trattato Dybala, è stata messa in mezzo per far alzare il prezzo. Il calciatore chiede dei soldi che nessuno gli vuole dare, in primis la Juventus. Penso che alla fine possa andare all'Inter, ma aspettiamo".