Austini: “Non so per quale motivo Mkhitaryan non abbia ancora firmato per l’Inter. Matic…”

"La Roma vuole più di 60 milioni per Zaniolo, il Milan non ha fatto nessuna offerta, il rinnovo di Nicolò non sarà facile. Matic non sarebbe mai stato comprato dalla Roma senza la partenza di Mkhitaryan. Nonostante questo il club si è mosso benissimo su di lui. Ancora non so per quale motivo invece l'armeno non abbia ancora firmato con l'Inter".