Austini: “Mourinho non parla? Si sente ancora molto legato all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: "Il fatto che Mourinho non parli alla vigilia dell'Inter ha vari motivi. Posso capire un certo suo imbarazzo, perché si sente ancora molto legato. Mourinho chi ce l'ha lo ama, chi non ce 'ha lo vede antipatico, perché vive di provocazioni. I suo post partita di Napoli è stato turbolento, era molto arrabbiato e focalizzato solo su Di Bello e sulla Var. Ora ha capito che conviene alla Roma e lui restare in silenzio oggi".