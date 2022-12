Austini: “Roma, Coppa Italia sarebbe impresa. Quarta? Difficile ma non impossibile”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "Arrivare quarti è difficile, ma non vedo squadre perfette. Se la Roma inizia a fare risultati, può farcela. Per me è un obiettivo difficile, ma possibile. La Roma negli scontri diretti di quest'anno non mi ha straconvinto. Se la Roma vince la Coppa Italia fa una piccola impresa. Per Mourinho potrebbe essere una scorciatoia più semplice, sulla carta, per vincere un altro trofeo. Se questa squadra vuole competere e migliorare, deve aumentare il tasso tecnico".