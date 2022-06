Austini: “Roma? L’arrivo di Mourinho fa credere che tutto sia possibile”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "La Roma ha dei confini entro cui agire. Anche se è allenata da Mourinho e ha vinto la Conference, bisogna ricordarsi chi è la Roma: non è una grande d’Europa né d’Italia. Se mai ci dovesse essere un aumento del budget per il monte ingaggi, ti faccio cinque nomi che guadagnano 5 milioni all'anno, non li punterei mai tutti su un giocatore di 37 anni, per quanto il più forte di tutti. L'arrivo di Mourinho fa credere che tutto sia possibile. L'ambizione c'è, ma passa per cose possibili, per il lavoro quotidiano, un rafforzamento che va comunque entro certi limiti. Se Juve e Milan devono fare i conti con le cessioni figuriamoci la Roma".