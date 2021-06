Austria, problemi in vista dell’Italia: contusione alla coscia per Hinteregger

L'Austria, prossima avversaria dell'Italia negli ottavi degli Europei, rischia di dover fare a meno di Martin Hinteregger

L'Austria, prossima avversaria dell'Italia negli ottavi degli Europei, rischia di dover fare a meno di Martin Hinteregger. Il difensore centrale, titolare in tutte le tre partite del girone, nella sfida di ieri contro l'Ucraina "ha riportato una contusione muscolare alla coscia", come rende noto la federazione austriaca su Twitter spiegando che le condizioni del calciatore verranno valutate nei prossimi giorni e il carico di lavoro verrà aumentato gradualmente in base agli sviluppi.