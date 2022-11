Austria-italia, Mancini sceglie il 3-4-3: tre giocatori dell’Inter partiranno dal 1′

L'Italia affronterà questa sera l'Austria in amichevole. Nella formazione scelta dal ct dovrebbero esserci titolari tre nerazzurri

L'Italia affronterà questa sera l'Austria in amichevole. Mancini sembra orientato a schierare gli azzurri con il 3-4-3. Nella formazione scelta dal ct dovrebbero esserci titolari tre nerazzurri: Acerbi in difesa, Dimarco sulla corsia mancina e Barella in mediana.