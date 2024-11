Il CT Rangnick decide di non far giocare neanche un minuto ad Arnautovic anche considerando che il match si mette subito in discesa: al 15' arriva il vantaggio di Baumgartner, al 23' il Kazakistan resta in dieci per il rosso diretto a Marochkin e due minuti dopo Gregoritsch segna il gol del definitivo 2-0.